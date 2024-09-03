Минагрополитики: согласован предельный экспорт зерна, пшеницы и меслина на уровне 16,2 млн тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и участники зернового рынка согласовали предельные объемы экспорта зерновых в 2024/2025 маркетинговом году, сообщили в Минагрополитики во вторник, пишет УНН.

Детали

«И.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий и участники зернового рынка подписали приложение к меморандуму о взаимопонимании в 2024/2025 маркетинговом году. Приложением к меморандуму согласован предельный объем экспорта пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин) согласно коду УКТ ВЭД 1001 в 2024/2025 маркетинговом году на уровне 16,2 млн тонн», - говорится в сообщении.

По словам Высоцкого, целью подписания меморандума и приложения к нему является «обеспечение продовольственной безопасности, прогнозируемого, предсказуемого, гибкого и стабильного режима экспорта зерна и устойчивого функционирования рынка зерна в Украине».

«Стороны договорились о дальнейшем ежемесячном мониторинге объемов экспорта зерна и при необходимости корректировки предельного объема экспорта в январе 2025 года», - говорится в сообщении.

От участников зернового рынка приложение подписали: Американская торговая палата в Украине, «Украинская зерновая ассоциация», «Европейская Бизнес Ассоциация», ОС «Всеукраинский аграрный форум», ОО «Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины».

Україна у поточному маркетинговому році експортувала на 60% більше зерна, ніж торік