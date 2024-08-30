Украина в текущем маркетинговом году экспортировала на 60% больше зерна, чем в прошлом году

Уже в текущем маркетинговом году удалось реализовать более 7 млн тонн зерна, что на 60% больше прошлогодних показателей. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает УНН.

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Перспективы движения портами Большой Одессы сохраняются довольно таки оптимистичные, потому что уже в этом новом маркетинговом году удалось реализовать более 7 млн тонн. А это фактически показатель больше на 60% по сравнению с прошлым годом. То есть, если мы будем видеть дальнейшее привлечение и защиту портов Большой Одессы, конечно это будет воплощать надежды для того, чтобы наши внешние партнеры, международные агентства, которые осуществляют судоходство, заходили на территорию Украины и экспортировали - отметил он.

Денис Марчук отметил, в текущем маркетинговом году Украина планирует экспортировать более 40 млн тонн.

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Напомним,

В Минагрополитики заявили, что с начала текущего маркетингового года, начавшегося в июле, Украина отправила на экспорт уже почти 3,44 млн тонн зерна, что более чем на половину больше, чем в прошлом году.