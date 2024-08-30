Урожай пшеницы в Украине на уровне прошлого года - эксперт

Украинские аграрии собрали урожай пшеницы на уровне прошлого года, сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет УНН.

Ранних зерновых групп намолочено около 32 млн тонн. В частности, если говорить о пшенице, то мы выходим в принципе на показатели прошлого года - почти 22 млн тонн пшеницы собрано - отметил Марчук.

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По его словам, по ранней зерновой группе показатели достаточно неплохие.

«Говоря о пшенице - если мы собрали около 22 млн тонн, то около 16 млн из них могут пойти на экспортные рынки, что для нас является очень важным в контексте получения средств как для хозяйств товаропроизводителей, так и в целом для Украины», - пояснил Марчук.

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