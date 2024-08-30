Урожай пшеницы в Украине на уровне прошлого года - эксперт
Киев • УНН
Украинские аграрии собрали около 22 млн тонн пшеницы, что соответствует показателям прошлого года. Из этого объема около 16 млн тонн могут быть экспортированы, что важно для экономики страны.
Украинские аграрии собрали урожай пшеницы на уровне прошлого года, сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет УНН.
Ранних зерновых групп намолочено около 32 млн тонн. В частности, если говорить о пшенице, то мы выходим в принципе на показатели прошлого года - почти 22 млн тонн пшеницы собрано
Детали
По его словам, по ранней зерновой группе показатели достаточно неплохие.
«Говоря о пшенице - если мы собрали около 22 млн тонн, то около 16 млн из них могут пойти на экспортные рынки, что для нас является очень важным в контексте получения средств как для хозяйств товаропроизводителей, так и в целом для Украины», - пояснил Марчук.
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