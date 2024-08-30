Урожай пшениці в Україні на рівні минулого року - експерт
Київ • УНН
Українські аграрії зібрали близько 22 млн тонн пшениці, що відповідає показникам минулого року. З цього обсягу близько 16 млн тонн можуть бути експортовані, що важливо для економіки країни.
Українські аграрії зібрали урожай пшениці на рівні минулого року, повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише УНН.
Ранніх зернових груп намолочено близько 32 млн тонн. Зокрема, якщо казати про пшеницю, то ми виходимо в принципі на показники минулого року – майже 22 млн тонн пшениці зібрано
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За його словами, по ранній зерновій групі показники досить непогані.
"Говорячи про пшеницю – якщо ми зібрали близько 22 млн тонн, то близько 16 млн з них можуть піти на експортні ринки, що для нас є дуже важливим в контексті отримання коштів як для господарств товаровиробників, так і в цілому для України", – пояснив Марчук.
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