В Україні намолотили майже 33 млн тонн нового врожаю та почали збирати кукурудзу
Київ • УНН
Аграрії України зібрали майже 33 млн тонн нового врожаю з площі 8,5 млн га. Розпочато збирання кукурудзи в Полтавській та Черкаській областях, а також цукрових буряків у чотирьох регіонах.
В Україні аграрії намолотили майже 33 млн тонн нового врожаю і розпочали збирати кукурудзу, повідомили в Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.
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"В Україні намолочено майже 33 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 8 511 тис. га. Аграрії Полтавщини та Черкащини розпочали збирання кукурудзи, якої обмолочено на площі 6,6 тис. га", - ідеться у повідомленні
Загалом, за даними Мінагрополітики, зібрано 28,7 млн тонн зернових та 4,2 млн тонн олійних:
- пшениці – обмолочено на площі 4 863,3 тис. га, намолочено 21,76 млн. тонн;
- ячменю – обмолочено 1399,3 тис. га, намолочено 5,5 млн тонн;
- гороху – обмолочено на площі 207,6 тис. га, намолочено 458,5 тис. тонн.
- проса – обмолочено 24,7 тис. га, намолочено 45,5 тис. тонн.
- гречки – обмолочено 12,4 тис. га, намолочено 18,3 тис. тонн.
- ріпаку – обмолочено 1 229,2 тис. га, намолочено 3 403,9 тис. тонн насіння;
- соняшнику – обмолочено 256,5 тис. га, намолочено 419,4 тис. тонн насіння;
- сої – обмолочено 223,7 тис. га, намолочено 381,8 тис. тонн насіння.
По збиранню зернових, як вказано, лідирують аграрії Одещини, які обмолотили 1084,4 тис. га. По урожайності попереду сільгоспвиробники Хмельниччини з показником 65,5 ц/га.
Аграрії чотирьох областей – Вінниччини, Львівщини, Полтавщини та Тернопільщини збирають цукрові буряки., яких уже викопано на площі 1,2 тис. га.
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