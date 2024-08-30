В Украине намолотили почти 33 млн тонн нового урожая и начали собирать кукурузу

В Украине аграрии намолотили почти 33 млн тонн нового урожая и начали собирать кукурузу, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

Детали

"В Украине намолочено почти 33 млн тонн нового урожая, который собран на площади 8 511 тыс. га. Аграрии Полтавской и Черкасской областей начали уборку кукурузы, которой обмолочено на площади 6,6 тыс. га", - говорится в сообщении.

Всего, по данным Минагрополитики, собрано 28,7 млн тонн зерновых и 4,2 млн тонн масличных:

пшеницы - обмолочено на площади 4 863,3 тыс. га, намолочено 21,76 млн тонн;

ячменя - обмолочено 1399,3 тыс. га, намолочено 5,5 млн тонн;

гороха - обмолочено на площади 207,6 тыс. га, намолочено 458,5 тыс. тонн;

проса - обмолочено 24,7 тыс. га, намолочено 45,5 тыс. тонн;

гречки - обмолочено 12,4 тыс. га, намолочено 18,3 тыс. тонн;

рапса - обмолочено 1 229,2 тыс. га, намолочено 3 403,9 тыс. тонн семян;

подсолнечника - обмолочено 256,5 тыс. га, намолочено 419,4 тыс. тонн семян;

сои - обмолочено 223,7 тыс. га, намолочено 381,8 тыс. тонн семян.

По уборке зерновых, как указано, лидируют аграрии Одесской области, которые обмолотили 1084,4 тыс. га. По урожайности впереди сельхозпроизводители Хмельницкой области с показателем 65,5 ц/га.

Аграрии четырех областей - Винницкой, Львовской, Полтавской и Тернопольской собирают сахарную свеклу, которая уже выкопана на площади 1,2 тыс. га.

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