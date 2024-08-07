Влияние жары на урожай: ранние культуры пострадали меньше, потери поздних могут достичь 10-15%

Аномальная жара этим летом оказала незначительное влияние на ранние культуры, но может уменьшить урожай поздних культур до 10-15%. Точные данные о потерях урожая из-за жары станут известны в сентябре-октябре после сбора основной массы. Об этом заявил в эфире телемарафона и.о. министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, пишет УНН.

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"Есть такие два основных типа культур - ранние и поздние. Если мы говорим о сборе урожая пшеницы, ячменя, гороха, рапса, ржи, овса, проса, то это ранняя группа. На нее аномальная жара имела влияние, но не критическое. В некоторых регионах было худшее влияние, в юго-восточных, но в целом по стране мы фактически по этим культурам вышли на предварительно прогнозируемый показатель - с разницей в 2-3%", - сказал Высоцкий.

Он напомнил, что к группе культур с поздними сроками созревания относятся подсолнечник, кукуруза и сахарная свекла. Их собирают в основном осенью, "в августе начинают, но основная масса - осенью".

"Здесь, скорее всего, будет большее негативное влияние аномальных температур. Точно можно будет зафиксировать уже по факту сбора урожая, но на сегодня выглядит, что может быть уменьшен урожай по этим культурам до 10-15%. Есть регионы, где уменьшения не будет, где было параллельно, достаточное количество осадков, что позволяло проходить эту аномальную жару легче. Но есть регионы, где критическое влияние", - отметил Высоцкий.

Точные цифры потери урожая сельхозкультур из-за аномальной жары "узнаем уже в сентябре октябре, когда основная масса будет собрана", указал он.

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