Украинская зерновая ассоциация сообщила, что снизила прогноз урожая в 2024 году - до 71,8 млн т зерновых и масличных - из-за жаркой и засушливой погоды в Украине в июле, пишет УНН.

Детали

«Украинская зерновая ассоциация снова снизила оценку потенциального урожая в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом - на 2,8 млн т до 71,8 млн т зерновых и масличных», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году по оценке УЗА урожай составил 82,8 млн т зерновых и масличных.

«Очередное снижение прогноза урожая в новом сезоне вызвано жаркой и засушливой погодой в Украине в июле этого года, которая имела негативное влияние на потенциальную урожайность поздних зерновых и масличных культур», - сказано в сообщении.

При таких условиях, экспорт в новом сезоне 2024/2025, по прогнозу УЗА, составит 41 млн т, что на 2,5 млн т меньше предыдущего прогноза.

В прошлом сезоне, который завершился 30 июня, по оценке УЗА, экспорт зерновых и масличных составил 57,5 млн т зерновых и масличных.

«Следовательно, падение экспорта по сравнению с прошлым сезоном может составлять более 16 млн т», - отметили в УЗА.

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