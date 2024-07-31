Киев • УНН
Украинская зерновая ассоциация снизила прогноз урожая зерновых и масличных на 2024 год до 71,8 млн тонн из-за жары в июле. Ожидаемый экспорт в сезоне 2024/2025 составит 41 млн тонн, что на 16 млн тонн меньше, чем в прошлом сезоне.
Украинская зерновая ассоциация сообщила, что снизила прогноз урожая в 2024 году - до 71,8 млн т зерновых и масличных - из-за жаркой и засушливой погоды в Украине в июле, пишет УНН.
Детали
«Украинская зерновая ассоциация снова снизила оценку потенциального урожая в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом - на 2,8 млн т до 71,8 млн т зерновых и масличных», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2023 году по оценке УЗА урожай составил 82,8 млн т зерновых и масличных.
«Очередное снижение прогноза урожая в новом сезоне вызвано жаркой и засушливой погодой в Украине в июле этого года, которая имела негативное влияние на потенциальную урожайность поздних зерновых и масличных культур», - сказано в сообщении.
При таких условиях, экспорт в новом сезоне 2024/2025, по прогнозу УЗА, составит 41 млн т, что на 2,5 млн т меньше предыдущего прогноза.
В прошлом сезоне, который завершился 30 июня, по оценке УЗА, экспорт зерновых и масличных составил 57,5 млн т зерновых и масличных.
«Следовательно, падение экспорта по сравнению с прошлым сезоном может составлять более 16 млн т», - отметили в УЗА.
В Україні вже зібрали понад 22 млн тонн нового врожаю26 июля 2024, 12:51 • 27352 просмотра