Минагрополитики сообщило о сборе более 22 млн тонн нового урожая. Полтавская область завершила уборку ранних зерновых, а лидером по урожайности стала Хмельницкая область с показателем 64 ц/га.
В Украине уже намолочено более 22 миллионов тонн зерновых и масличных, в Полтавской области уже завершили сбор ранних зерновых и зернобобовых культур, сообщили в пятницу в Минагрополитики, пишет УНН.
Детали
«В Украине продолжается жатва ранних зерновых культур. Уже собрано более 19 млн тонн зерновых и более 3 млн тонн масличных. Всего обмолочено более 5 871,9 тыс. га, намолочено 22 324,6 млн тонн нового урожая. Аграрии Полтавщины завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур», - указали в министерстве.
На сегодня, как указано, уже собрано:
По уборке зерновых лидируют:
По урожайности лидирует Хмельницкая область с показателем 64 ц/га, отметили в Минагрополитики.
Мінагрополітики покращило врожай зернових та олійних на 5%18 июня 2024, 13:19 • 21095 просмотров