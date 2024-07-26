В Украине уже намолочено более 22 миллионов тонн зерновых и масличных, в Полтавской области уже завершили сбор ранних зерновых и зернобобовых культур, сообщили в пятницу в Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

«В Украине продолжается жатва ранних зерновых культур. Уже собрано более 19 млн тонн зерновых и более 3 млн тонн масличных. Всего обмолочено более 5 871,9 тыс. га, намолочено 22 324,6 млн тонн нового урожая. Аграрии Полтавщины завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур», - указали в министерстве.

На сегодня, как указано, уже собрано:

пшеницы - намолочено более 14,7 млн тонн;

ячменя - намолочено более 3,8 млн тонн;

гороха - намолочено 416,3 тыс. тонн;

рапса - намолочено более 3 млн. тонн семян.

По уборке зерновых лидируют:

Одесская область - обмолочено 733,3 тыс. га,

Днепропетровская - обмолочено 630,7 тыс. га,

Николаевская, где обмолочено 536,5 тыс. га.

По урожайности лидирует Хмельницкая область с показателем 64 ц/га, отметили в Минагрополитики.

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