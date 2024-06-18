Минагрополитики улучшило урожай зерновых и масличных на 5%

Ожидается, что в этом году урожай зерновых и масличных культур в Украине составит около 77 миллионов тонн, что более чем на 5% больше по сравнению с весенним прогнозом, при этом урожай зерновых оценивается в 56 млн тонн, а масличных - в 21 млн тонн. Об этом рассказал и.о. министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона, пишет УНН.

По состоянию на сегодня прогнозируется, что урожай зерновых в целом составит около 56 млн тонн, а урожай масличных - около 21 млн тонн. То есть, вместе ожидается около 77 млн тонн. Это по состоянию на сегодня. Еще только начали активный рост культуры яровые, например, кукуруза, поэтому итоги будут понятны в конце года. Но уже сегодня мы можем, действительно, улучшить прогноз по сравнению с весной, на 3 млн тонн, то есть около 5% в сторону роста - сказал Высоцкий.

По его словам, что урожая имеем похожую тенденцию в текущем году, как в прошлом году.

Напомним

Весной урожай зерновых и масличных прогнозировался Минагрополитики в этом году на уровне около 74 млн тонн.