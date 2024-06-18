Мінагрополітики покращило врожай зернових та олійних на 5%
Київ • УНН
Очікується, що цього року загальний врожай зернових та олійних культур сягне близько 77 мільйонів тонн, що на понад 5% більше порівняно з попереднім прогнозом, при цьому врожай зернових оцінюється в 56 мільйонів тонн, а врожай олійних - в 21 мільйон тонн.
Очікується, що цього року врожай зернових та олійних культур в Україні сягне близько 77 мільйонів тонн, що на понад 5% більше порівняно з весняним прогнозом, при цьому врожай зернових оцінюється в 56 млн тонн, а олійних - в 21 млн тонн. Про це розповів в.о. міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону, пише УНН.
Станом на сьогодні прогнозується, що врожай зернових в цілому становитиме близько 56 млн тонн, а врожай олійних - близько 21 млн тонн. Тобто, разом очікується близько 77 млн тонн. Це станом на сьогодні. Ще тільки розпочали активний ріст культури ярі, наприклад, кукурудза, тому підсумки будуть зрозумілі в кінці року. Але вже на сьогодні ми можемо, дійсно, покращити прогноз, порівняно з весною, на 3 млн тонн, тобто близько на 5% у сторону зростання
З його слів, що врожаю маємо схожу тенденцію у поточному році, як торік.
Нагадаємо
Весною врожай зернових та олійних прогнозувався Мінагрополітики цього року на рівні близько 74 млн тонн.