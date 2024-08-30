Україна у поточному маркетинговому році експортувала на 60% більше зерна, ніж торік

Вже в поточному маркетинговому році вдалося реалізувати більш як 7 млн тонн зерна, що на 60% більше за торішні показники. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, передає УНН.

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Перспективи руху портами Великої Одеси зберігаються досить таки оптимістичні, тому що вже в цьому новому маркетинговому році вдалося реалізувати більш як 7 млн тонн. А це фактично показник більше на 60% у порівнянні з минулим роком. Тобто, якщо ми будемо бачити подальше залучення та захист портів Великої Одеси, звичайно це буде втілювати надії для того, щоб наші зовнішні партнери, міжнародні агенції, які здійснюють судноплавство, заходили на територію України і експортували – зазначив він.

Денис Марчук наголосив, в поточному маркетинговому році Україна планує експортувати більш як 40 млн тонн.

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У Мінагрополітики заявили, що з початку поточного маркетингового року, що розпочався у липні, Україна відправила на експорт вже майже 3,44 млн тонн зерна, що більш як на половину більше, ніж торік.