Мінагрополітики: погоджено граничний експорт зерна, пшениці і меслину на рівні 16,2 млн тонн
Київ • УНН
Мінагрополітики та учасники зернового ринку підписали додаток до меморандуму про експорт зерна. Узгоджено граничний обсяг експорту пшениці та суміші пшениці й жита на рівні 16,2 млн тонн у 2024/2025 МР.
Міністерство аграрної політики та продовольства України та учасники зернового ринку узгодили граничні обсяги експорту зернових у 2024/2025 маркетинговому році, повідомили у Мінагрополітики у вівторок, пише УНН.
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"В.о міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький та учасники зернового ринку підписали додаток до меморандуму про взаєморозуміння у 2024/2025 маркетинговому році. Додатком до меморандуму погоджено граничний обсяг експорту пшениці і суміші пшениці та жита (меслин) згідно з кодом УКТ ЗЕД 1001 у 2024/2025 маркетинговому році на рівні 16,2 млн тонн", - ідеться у повідомленні.
За словами Висоцького, метою підписання меморандуму і додатку до нього є "забезпечення продовольчої безпеки, прогнозованого, передбачуваного, гнучкого та стабільного режиму експорту зерна та сталого функціонування ринку зерна в Україні".
"Сторони домовились про подальший щомісячний моніторинг обсягів експорту зерна та за потреби коригування граничного обсягу експорту в січні 2025 року", - сказано у повідомленні.
Від учасників зернового ринку додаток підписали: Американська торгівельна палата в Україні, "Українська зернова асоціація", "Європейська Бізнес Асоціація", ГС "Всеукраїнський аграрний форум", ГО "Асоціація фермерів та приватних землевласників України".
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