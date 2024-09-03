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Мінагрополітики: погоджено граничний експорт зерна, пшениці і меслину на рівні 16,2 млн тонн

Мінагрополітики: погоджено граничний експорт зерна, пшениці і меслину на рівні 16,2 млн тонн

Київ • УНН

 • 33027 перегляди

Мінагрополітики та учасники зернового ринку підписали додаток до меморандуму про експорт зерна. Узгоджено граничний обсяг експорту пшениці та суміші пшениці й жита на рівні 16,2 млн тонн у 2024/2025 МР.

Міністерство аграрної політики та продовольства України та учасники зернового ринку узгодили граничні обсяги експорту зернових у 2024/2025 маркетинговому році, повідомили у Мінагрополітики у вівторок, пише УНН.

Деталі

"В.о міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький та учасники зернового ринку підписали додаток до меморандуму про взаєморозуміння у 2024/2025 маркетинговому році. Додатком до меморандуму погоджено граничний обсяг експорту пшениці і суміші пшениці та жита (меслин) згідно з кодом УКТ ЗЕД 1001 у 2024/2025 маркетинговому році на рівні 16,2 млн тонн", - ідеться у повідомленні.

За словами Висоцького, метою підписання меморандуму і додатку до нього є "забезпечення продовольчої безпеки, прогнозованого, передбачуваного, гнучкого та стабільного режиму експорту зерна та сталого функціонування ринку зерна в Україні".

"Сторони домовились про подальший щомісячний моніторинг обсягів експорту зерна та за потреби коригування граничного обсягу експорту в січні 2025 року", - сказано у повідомленні.

Від учасників зернового ринку додаток підписали: Американська торгівельна палата в Україні, "Українська зернова асоціація", "Європейська Бізнес Асоціація", ГС "Всеукраїнський аграрний форум", ГО "Асоціація фермерів та приватних землевласників України".

Україна у поточному маркетинговому році експортувала на 60% більше зерна, ніж торік 30.08.24, 15:57 • 31491 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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