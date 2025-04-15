Агресор обстріляв Херсонщину: 8 поранених, серед них дитина

Окупанти завдали ударів по Херсонщині. На жаль, є пораненні. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

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У даній області під вогонь потрапили житлові квартали та критична інфраструктура міст і сіл, серед яких Антонівка, Зеленівка, Молодіжне, Наддніпрянське, Садове, Зарічне, Микільське, Інгулець, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Широка Балка, Кізомис, Олександрівка, Станіслав, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Новоолександрівка, Миколаївка, Милове, Нововоронцовка, Осокорівка, Томарине, Червоний Маяк, Шилова Балка, Одрадокам'янка, Високе, Дудчани, Новорайськ, Монастирське, Костирка, Козацьке та місто Херсон.

Атаки ворога супроводжувалися авіаударами, у результаті яких були пошкоджені три багатоповерхові будинки і двадцять один приватний будинок. Зруйновані також господарські споруди та приватні автомобілі. Тяжкі наслідки агресії торкнулися місцевих жителів: восьмеро людей отримали поранення, серед них одна дитина.

Нагадаємо

У Херсоні було зафіксовано черговий випадок удару по цивільному автомобілю. Внаслідок атаки безпілотника в одному з мікрорайонів міста постраждала людина. Пожежу, яка виникла після влучання, загасили рятувальники.

Сили рф обстріляли Херсонщину: є поранений, знищено гуманітарний автомобіль