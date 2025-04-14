Сили рф обстріляли Херсонщину: є поранений, знищено гуманітарний автомобіль

Терористи обстріляли Херсонщину. Поранено людину та пошкоджено гуманітарну та цивільні машини. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.

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За інформацією від ДСНС України, у Херсоні зафіксовано черговий випадок удару по цивільному автомобілю. Внаслідок атаки безпілотника в одному з мікрорайонів міста постраждала людина. Пожежу, яка виникла після влучання, загасили рятувальники.

Крім того, у селі Дудчани Херсонської області окупанти знищили автомобіль, який віз гуманітарний хліб для місцевих жителів. Під час доставки староста села натрапив на російську міну. Попри пошкодження машини, йому вдалося доїхати до села та сховати транспорт разом із хлібом.

Однак згодом російський дрон виявив авто та кілька разів скинув на нього вибухові пристрої. Унаслідок атаки машина загорілася і вигоріла дотла.

На щастя, обійшлося без поранених.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у місті Херсон через атаки дрона поранено 41-річну жінку. Лікарі надали їй допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.

У Херсоні 41-річна жінка отримала поранення внаслідок атаки ворожого дрона