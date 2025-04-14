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Силы рф обстреляли Херсонскую область: есть раненый, уничтожен гуманитарный автомобиль

Киев • УНН

 • 2578 просмотра

В Херсоне зафиксирован удар по гражданскому авто, есть пострадавший. В Дудчанах российский дрон уничтожил машину с хлебом, но обошлось без жертв.

Силы рф обстреляли Херсонскую область: есть раненый, уничтожен гуманитарный автомобиль

Террористы обстреляли Херсонщину. Ранен человек и повреждены гуманитарная и гражданские машины. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

Детали

По информации от ГСЧС Украины, в Херсоне зафиксирован очередной случай удара по гражданскому автомобилю. В результате атаки беспилотника в одном из микрорайонов города пострадал человек. Пожар, возникший после попадания, потушили спасатели.

Кроме того, в селе Дудчаны Херсонской области оккупанты уничтожили автомобиль, который вез гуманитарный хлеб для местных жителей. Во время доставки староста села наткнулся на российскую мину. Несмотря на повреждение машины, ему удалось доехать до села и спрятать транспорт вместе с хлебом.

Однако впоследствии российский дрон обнаружил авто и несколько раз сбросил на него взрывные устройства. В результате атаки машина загорелась и выгорела дотла.

К счастью, обошлось без раненых.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в городе Херсон из-за атаки дрона ранена 41-летняя женщина. Врачи оказали ей помощь, от госпитализации она отказалась. 

В Херсоне 41-летняя женщина получила ранение в результате атаки вражеского дрона13.04.25, 21:46 • 4622 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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