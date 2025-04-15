Агрессор обстрелял Херсонщину: 8 раненых, среди них ребенок

Оккупанты нанесли удары по Херсонской области. К сожалению, есть ранены. Об этом сообщает председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В данной области под огонь попали жилые кварталы и критическая инфраструктура городов и сел, среди которых Антоновка, Зеленовка, Молодежное, Надднепрянское, Садовое, Заречное, Никольское, Ингулец, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Белозерка, Ромашково, Днепровское, Широкая Балка, Кизомыс, Александровка, Станислав, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Новоалександровка, Николаевка, Милово, Нововоронцовка, Осокоровка, Томарино, Красный Маяк, Шилова Балка, Одрадокаменка, Высокое, Дудчаны, Новорайск, Монастырское, Костырка, Казацкое и город Херсон.

Атаки врага сопровождались авиаударами, в результате которых были повреждены три многоэтажных дома и двадцать один частный дом. Разрушены также хозяйственные постройки и частные автомобили. Тяжелые последствия агрессии коснулись местных жителей: восемь человек получили ранения, среди них один ребенок.

Напомним

В Херсоне был зафиксирован очередной случай удара по гражданскому автомобилю. В результате атаки беспилотника в одном из микрорайонов города пострадал человек. Пожар, возникший после попадания, потушили спасатели.

Силы рф обстреляли Херсонскую область: есть раненый, уничтожен гуманитарный автомобиль