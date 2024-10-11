На Херсонщині з 15 жовтня подовжать комендантську годину: скільки триватиме
Київ • УНН
З 15 жовтня комендантська година в Херсонській області триватиме з 20:00 до 06:00. Це рішення пов'язане зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян.
З 15 жовтня в Херсонській області подовжать комендантську годину - тепер вона триватиме з 20:00 до 06:00. Таке рішення ухвалили після засідання Ради оборони Херсонщини, повідомив у п'ятницю голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
"Вирішили подовжити комендантську годину в області. З 15 жовтня вона триватиме з 20:00 до 06:00. Це пов’язано зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян", - повідомив Прокудін.
Також, за його словами, на засіданні Ради оборони Херсонщини обговорили тр мобілізацію та ВЛК, а також захист населення.
Він вказав, що відповідно до рішення уряду, необхідно провести аудит "критичних" підприємств, які мають право на бронювання працівників, тож в області будуть створені спеціальні комісії, до складу яких увійдуть представники правоохоронних органів.
Для захисту населення від ворожих атак ухвалили рішення надати дозвіл Херсонській МВА придбати необхідні послуги з інженерного проєктування, капітального та поточного ремонту захисних споруд, які знаходяться у формі власності ОСББ. Також будуть придбані десять вуличних укриттів, крім того розглянули можливість будівництва укриття у Херсонському та Бериславському районах.
Задля забезпечення питною водою мешканців Новорайська та Червоного Маяка також буде здійснена закупівля робіт з будівництва восьми артезіанських свердловин, додав Прокудін.
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