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На Херсонщині з 15 жовтня подовжать комендантську годину: скільки триватиме

Київ • УНН

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З 15 жовтня комендантська година в Херсонській області триватиме з 20:00 до 06:00. Це рішення пов'язане зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян.

На Херсонщині з 15 жовтня подовжать комендантську годину: скільки триватиме

З 15 жовтня в Херсонській області подовжать комендантську годину - тепер вона триватиме з 20:00 до 06:00. Таке рішення ухвалили після засідання Ради оборони Херсонщини, повідомив у п'ятницю голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

"Вирішили подовжити комендантську годину в області. З 15 жовтня вона триватиме з 20:00 до 06:00. Це пов’язано зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян", - повідомив Прокудін. 

Також, за його словами, на засіданні Ради оборони Херсонщини обговорили тр мобілізацію та ВЛК, а також захист населення. 

Він вказав, що відповідно до  рішення уряду, необхідно провести аудит "критичних" підприємств, які мають право на бронювання працівників, тож в області будуть створені спеціальні комісії, до складу яких увійдуть представники правоохоронних органів.

Для захисту населення від ворожих атак ухвалили рішення  надати дозвіл Херсонській МВА придбати необхідні послуги з інженерного проєктування, капітального та поточного ремонту захисних споруд, які знаходяться у формі власності ОСББ. Також будуть придбані десять вуличних укриттів, крім того розглянули можливість будівництва укриття у Херсонському та Бериславському районах. 

Задля забезпечення питною водою мешканців Новорайська та Червоного Маяка також буде здійснена закупівля робіт з будівництва восьми артезіанських свердловин, додав Прокудін.

На Херсонщині росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, за добу черед обстріли троє травмованих11.10.24, 10:40 • 15245 переглядiв

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