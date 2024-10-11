На Херсонщине с 15 октября продлят комендантский час: сколько продлится
Киев • УНН
С 15 октября комендантский час в Херсонской области продлится с 20:00 до 06:00. Это решение связано с уменьшением светового дня и безопасностью граждан.
С 15 октября в Херсонской области продлят комендантский час - теперь он продлится с 20:00 до 06:00. Такое решение приняли после заседания Совета обороны Херсонщины, сообщил в пятницу председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
"Решили продлить комендантский час в области. С 15 октября он продлится с 20:00 до 06:00. Это связано с уменьшением светового дня и безопасностью граждан", - сообщил Прокудин.
Также, по его словам, на заседании Совета обороны Херсонщины обсудили тр мобилизацию и ВВК, а также защиту населения.
Он указал, что в соответствии с решением правительства, необходимо провести аудит "критических" предприятий, которые имеют право на бронирование работников, поэтому в области будут созданы специальные комиссии, в состав которых войдут представители правоохранительных органов.
Для защиты населения от вражеских атак приняли решение предоставить разрешение Херсонской МВА приобрести необходимые услуги по инженерному проектированию, капитальному и текущему ремонту защитных сооружений, которые находятся в форме собственности ОСМД. Также будут приобретены десять уличных укрытий, кроме того рассмотрели возможность строительства укрытия в Херсонском и Бериславском районах.
Для обеспечения питьевой водой жителей Новорайска и Красного Маяка также будет осуществлена закупка работ по строительству восьми артезианских скважин, добавил Прокудин.
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