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На Херсонщине с 15 октября продлят комендантский час: сколько продлится

На Херсонщине с 15 октября продлят комендантский час: сколько продлится

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 09:29  •  7096 просмотра

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С 15 октября комендантский час в Херсонской области продлится с 20:00 до 06:00. Это решение связано с уменьшением светового дня и безопасностью граждан.

С 15 октября в Херсонской области продлят комендантский час - теперь он продлится с 20:00 до 06:00. Такое решение приняли после заседания Совета обороны Херсонщины, сообщил в пятницу председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

"Решили продлить комендантский час в области. С 15 октября он продлится с 20:00 до 06:00. Это связано с уменьшением светового дня и безопасностью граждан", - сообщил Прокудин. 

Также, по его словам, на заседании Совета обороны Херсонщины обсудили тр мобилизацию и ВВК, а также защиту населения. 

Он указал, что в соответствии с  решением правительства, необходимо провести аудит "критических" предприятий, которые имеют право на бронирование работников, поэтому в области будут созданы специальные комиссии, в состав которых войдут представители правоохранительных органов.

Для защиты населения от вражеских атак приняли решение  предоставить разрешение Херсонской МВА приобрести необходимые услуги по инженерному проектированию, капитальному и текущему ремонту защитных сооружений, которые находятся в форме собственности ОСМД. Также будут приобретены десять уличных укрытий, кроме того рассмотрели возможность строительства укрытия в Херсонском и Бериславском районах. 

Для обеспечения питьевой водой жителей Новорайска и Красного Маяка также будет осуществлена закупка работ по строительству восьми артезианских скважин, добавил Прокудин.

На Херсонщине россияне попали в объект критической инфраструктуры, за сутки из-за обстрелов трое травмированных11 октября 2024, 07:40 • 9988 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
khersonskaya-oblastХерсонская область
beryslavБерислав
khersonХерсон