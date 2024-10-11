На Херсонщине россияне попали в объект критической инфраструктуры, за сутки из-за обстрелов трое травмированных
Киев • УНН
На Херсонщине оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов, попав в объект критической инфраструктуры. В результате атак повреждены дома, транспорт и ранены три человека.
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 14 населенных пунктов, попав в в объект критической инфраструктуры, автоцентр и заправочную станцию, три человека получили ранения, сообщил в пятницу председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приозерное, Белозерка, Широкая Балка, Станислав, Александровка, Берислав, Крупица, Томарино, Новотягинка, Приднепровское, Михайловка и город Херсон.
российские военные, по его данным, попали в объект критической инфраструктуры, автоцентр и заправочную станцию; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 4 многоэтажки и 5 частных домов. Также оккупанты изуродовали троллейбус, грузовик, машины "скорых" и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - написал Прокудин.
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