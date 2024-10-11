На Херсонщині росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, за добу черед обстріли троє травмованих
Київ • УНН
На Херсонщині окупанти обстріляли 14 населених пунктів, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атак пошкоджено будинки, транспорт та поранено трьох людей.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 14 населених пунктів, поціливши в в об'єкт критичної інфраструктури, автоцентр та заправну станцію, три людини дістали поранення, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Приозерне, Білозерка, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Берислав, Крупиця, Томарине, Новотягинка, Придніпровське, Михайлівка та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, автоцентр та заправну станцію; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили тролейбус, вантажівку, автівки "швидких" та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", - написав Прокудін.
Вночі ворог обстріляв два райони Харківщини, за добу через удари рф в області семеро постраждалих11.10.24, 09:06 • 19455 переглядiв