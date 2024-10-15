Армія рф атакувала з дрона передмістя Херсона: поранений 18-річний хлопець
Київ • УНН
Російські війська атакували з дрона Антонівку Херсонської області, поранивши 18-річного хлопця. Постраждалий отримав вибухову травму і поранення гомілки, самостійно звернувся до лікарні за допомогою.
Сьогодні, 15 жовтня, російські війська скинули вибухівку з безпілотника на Антонівку Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 18-річний хлопець, повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.
В обід російські війська атакували з БпЛА Антонівку. Через скидання вибухівки з дрона 18-річний хлопець дістав вибухову травму і поранення гомілки
Зазначається, що хлопець самостійно звернувся до лікарні, де йому надали меддопомогу.
Доповнення
У Бериславі Херсонської області сьогодні вранці через атаки російських безпілотників постраждали двоє місцевих жителів.