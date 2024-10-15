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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4920 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Армія рф атакувала з дрона передмістя Херсона: поранений 18-річний хлопець

Київ • УНН

 • 15377 перегляди

Російські війська атакували з дрона Антонівку Херсонської області, поранивши 18-річного хлопця. Постраждалий отримав вибухову травму і поранення гомілки, самостійно звернувся до лікарні за допомогою.

Армія рф атакувала з дрона передмістя Херсона: поранений 18-річний хлопець

Сьогодні, 15 жовтня, російські війська скинули вибухівку з безпілотника на Антонівку Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 18-річний хлопець, повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.

В обід російські війська атакували з БпЛА Антонівку. Через скидання вибухівки з дрона 18-річний хлопець дістав вибухову травму і поранення гомілки

- розповіли в ОВА.

Зазначається, що хлопець самостійно звернувся до лікарні, де йому надали меддопомогу.

Доповнення

У Бериславі Херсонської області сьогодні вранці через атаки російських безпілотників постраждали двоє місцевих жителів. 

Тетяна Краєвська

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