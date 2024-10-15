Армия рф атаковала с дрона пригород Херсона: ранен 18-летний парень
Киев • УНН
Российские войска атаковали с дрона Антоновку Херсонской области, ранив 18-летнего парня. Пострадавший получил взрывную травму и ранение голени, самостоятельно обратился в больницу за помощью.
Сегодня, 15 октября, российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на Антоновку Херсонской области. В результате вражеской атаки ранения получил 18-летний парень, сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.
В обед российские войска атаковали с БпЛА Антоновку. Из-за сброса взрывчатки с дрона 18-летний парень получил взрывную травму и ранение голени
Отмечается, что парень самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали медпомощь.
Дополнение
В Бериславе Херсонской области сегодня утром из-за атак российских беспилотников пострадали двое местных жителей.