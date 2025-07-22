Армія рф вбила жителя Берислава на Херсонщині

У Херсонській області російські війська сьогодні вранці вдарили по Бериславу, загинув чоловік, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Сьогодні зранку російські військові вбили жителя Берислава. Під ворожий обстріл потрапив 69-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям - написав Прокудін.

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Раніше було відомо про загиблого сьогодні внаслідок атаки рф чоловіка у передмісті Херсона.

росіяни вранці вдарили з артилерії по передмістю Херсона: є жертва

За даними Херсонської ОВА, після обіду російські окупанти також атакували з БпЛА Урожайне. Ворожий дрон "прилетів" поблизу місцевого закладу охорони здоровʼя. Через це у будівлі пошкоджено фасад та вікно. Інформація щодо постраждалих не надходила.