Армія рф вбила жителя Берислава на Херсонщині
Київ • УНН
Сьогодні вранці 69-річний чоловік загинув у Бериславі внаслідок ворожого обстрілу. Він отримав несумісні з життям поранення.
У Херсонській області російські війська сьогодні вранці вдарили по Бериславу, загинув чоловік, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Сьогодні зранку російські військові вбили жителя Берислава. Під ворожий обстріл потрапив 69-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям
Нагадаємо
Раніше було відомо про загиблого сьогодні внаслідок атаки рф чоловіка у передмісті Херсона.
росіяни вранці вдарили з артилерії по передмістю Херсона: є жертва22.07.25, 13:19 • 1972 перегляди
За даними Херсонської ОВА, після обіду російські окупанти також атакували з БпЛА Урожайне. Ворожий дрон "прилетів" поблизу місцевого закладу охорони здоровʼя. Через це у будівлі пошкоджено фасад та вікно. Інформація щодо постраждалих не надходила.