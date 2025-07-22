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Армия рф убила жителя Берислава в Херсонской области

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Сегодня утром 69-летний мужчина погиб в Бериславе в результате вражеского обстрела. Он получил несовместимые с жизнью ранения.

Армия рф убила жителя Берислава в Херсонской области

В Херсонской области российские войска сегодня утром ударили по Бериславу, погиб мужчина, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Сегодня утром российские военные убили жителя Берислава. Под вражеский обстрел попал 69-летний мужчина. Он получил ранения, несовместимые с жизнью

- написал Прокудин.

Напомним

Ранее было известно о погибшем сегодня в результате атаки рф мужчине в пригороде Херсона.

россияне утром ударили из артиллерии по пригороду Херсона: есть жертва22.07.25, 13:19 • 1970 просмотров

По данным Херсонской ОВА, после обеда российские оккупанты также атаковали с БпЛА Урожайное. Вражеский дрон "прилетел" вблизи местного учреждения здравоохранения. Из-за этого в здании повреждены фасад и окно. Информация о пострадавших не поступала.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Херсонская область
Берислав
Херсон
Tesla
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