Армия рф убила жителя Берислава в Херсонской области

В Херсонской области российские войска сегодня утром ударили по Бериславу, погиб мужчина, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Сегодня утром российские военные убили жителя Берислава. Под вражеский обстрел попал 69-летний мужчина. Он получил ранения, несовместимые с жизнью - написал Прокудин.

Напомним

Ранее было известно о погибшем сегодня в результате атаки рф мужчине в пригороде Херсона.

россияне утром ударили из артиллерии по пригороду Херсона: есть жертва

По данным Херсонской ОВА, после обеда российские оккупанты также атаковали с БпЛА Урожайное. Вражеский дрон "прилетел" вблизи местного учреждения здравоохранения. Из-за этого в здании повреждены фасад и окно. Информация о пострадавших не поступала.