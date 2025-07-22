Армия рф убила жителя Берислава в Херсонской области
Киев • УНН
Сегодня утром 69-летний мужчина погиб в Бериславе в результате вражеского обстрела. Он получил несовместимые с жизнью ранения.
В Херсонской области российские войска сегодня утром ударили по Бериславу, погиб мужчина, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Сегодня утром российские военные убили жителя Берислава. Под вражеский обстрел попал 69-летний мужчина. Он получил ранения, несовместимые с жизнью
Напомним
Ранее было известно о погибшем сегодня в результате атаки рф мужчине в пригороде Херсона.
россияне утром ударили из артиллерии по пригороду Херсона: есть жертва22.07.25, 13:19 • 1970 просмотров
По данным Херсонской ОВА, после обеда российские оккупанты также атаковали с БпЛА Урожайное. Вражеский дрон "прилетел" вблизи местного учреждения здравоохранения. Из-за этого в здании повреждены фасад и окно. Информация о пострадавших не поступала.