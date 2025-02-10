Нічна атака рф дроном забрала життя чоловіка на Херсонщині

У Херсонській області російські військові атакували дроном 42-річного жителя Берислава, чоловік загинув, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі росіяни атакували з БпЛА жителя Берислава. Ворог скинув вибухівку з дрона на 42-річного чоловіка, через що він дістав поранення, несумісні з життям