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Нічна атака рф дроном забрала життя чоловіка на Херсонщині

Нічна атака рф дроном забрала життя чоловіка на Херсонщині

Київ • УНН

 • 26655 перегляди

В Херсонській області російські військові атакували дроном 42-річного жителя Берислава. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА чоловік отримав несумісні з життям поранення.

У Херсонській області російські військові атакували дроном 42-річного жителя Берислава, чоловік загинув, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі росіяни атакували з БпЛА жителя Берислава. Ворог скинув вибухівку з дрона на 42-річного чоловіка, через що він дістав поранення, несумісні з життям

- написав Прокудін.

Минулої доби, зі слів Прокудіна, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Антонівка, Станіслав, Токарівка, Понятівка, Микільське, Берислав, Новорайськ, Червоний Маяк, Золота Балка, Зеленівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Миколаївка, Львове, Зміївка, Бургунка, Велетенське, Гаврилівка, Дніпровське, Зимівник, Кізомис, Козацьке, Комишани, Монастирське, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Софіївка, Тягинка, Широка Балка та місто Херсон.

російські військові, за його даними, били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки.Також окупанти понівечіли пенітенціарну установу та господарчу споруду.

"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - вказав Прокудін дані за минулу добу.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області, за його словами, знищили 1 "Shahed-131/136".

Бачимо активізацію росіян на Херсонському напрямку - Зеленський20.12.24, 20:23 • 29972 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
beryslavБерислав
khersonХерсон

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