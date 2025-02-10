Ночная атака рф дроном унесла жизнь мужчины на Херсонщине
Киев • УНН
В Херсонской области российские военные атаковали дроном 42-летнего жителя Берислава. В результате сброса взрывчатки с БпЛА мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.
В Херсонской области российские военные атаковали дроном 42-летнего жителя Берислава, мужчина погиб, сообщил в понедельник председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Сегодня ночью россияне атаковали с БпЛА жителя Берислава. Враг сбросил взрывчатку с дрона на 42-летнего мужчину, из-за чего он получил ранения, несовместимые с жизнью
За прошедшие сутки, по словам Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Станислав, Токаревка, Понятовка, Никольское, Берислав, Новорайск, Красный Маяк, Золотая Балка, Зеленовка, Садовое, Инженерное, Приднепровское, Николаевка, Львовское, Змеевка, Бургунка, Велетенское, Гавриловка, Днепровское, Зимовник, Кизомыс, Казацкое, Камышаны, Монастырское, Новотягинка, Одрадокаменка, Ольговка, Осокоровка, Саблуковка, Софиевка, Тягинка, Широкая Балка и город Херсон.
российские военные, по его данным, били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 4 частных дома. также оккупанты изуродовали пенитенциарное учреждение и хозяйственную постройку.
«Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения», - указал Прокудин данные за минувшие сутки.
Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией области, по его словам, уничтожили 1 «Shahed-131/136».
Видим активизацию россиян на Херсонском направлении - Зеленский20.12.24, 20:23 • 29751 просмотр