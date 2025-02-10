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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 118978 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 139159 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

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8 февраля, 15:57 • 151936 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 155165 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 125675 просмотра

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Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 129539 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 131118 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная атака рф дроном унесла жизнь мужчины на Херсонщине

Ночная атака рф дроном унесла жизнь мужчины на Херсонщине

Киев  •  УНН

 • 3998 просмотра

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В Херсонской области российские военные атаковали дроном 42-летнего жителя Берислава. В результате сброса взрывчатки с БпЛА мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

В Херсонской области российские военные атаковали дроном 42-летнего жителя Берислава, мужчина погиб, сообщил в понедельник председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью россияне атаковали с БпЛА жителя Берислава. Враг сбросил взрывчатку с дрона на 42-летнего мужчину, из-за чего он получил ранения, несовместимые с жизнью

- написал Прокудин.

За прошедшие сутки, по словам Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались  Антоновка, Станислав, Токаревка, Понятовка, Никольское, Берислав, Новорайск, Красный Маяк, Золотая Балка, Зеленовка, Садовое, Инженерное, Приднепровское, Николаевка, Львовское, Змеевка, Бургунка, Велетенское, Гавриловка, Днепровское, Зимовник, Кизомыс, Казацкое, Камышаны, Монастырское, Новотягинка, Одрадокаменка, Ольговка, Осокоровка, Саблуковка, Софиевка, Тягинка, Широкая Балка и город Херсон.

российские военные, по его данным, били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 4 частных дома. также оккупанты изуродовали пенитенциарное учреждение и хозяйственную постройку.

«Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения», - указал Прокудин данные за минувшие сутки.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией области, по его словам, уничтожили 1 «Shahed-131/136».

Видим активизацию россиян на Херсонском направлении - Зеленский20.12.24, 20:23 • 29751 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
beryslavБерислав
khersonХерсон

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