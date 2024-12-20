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Видим активизацию россиян на Херсонском направлении - Зеленский

Видим активизацию россиян на Херсонском направлении - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 2143 просмотра

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Оккупанты активизировались на Херсонском направлении, обстреляв город около 1000 снарядами и пытаясь форсировать Днепр.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты активизировались на Херсонском направлении. Украинские военные отбили там попытку российских движений. Об этом он сообщил в видеообращении, передает УНН

«В общем, видим активизацию оккупанта на Херсонском направлении. Я бы хотел поблагодарить подразделения, которые стоят на защите этих наших позиций. Отбили там попытку российских движений и также сегодня Головком доложил мне по другим направлениям фронта, и Донецкая область, и Запорожское направление», - сказал Зеленский. 

Также он отметил, что на Курщине все больше уничтоженных северокорейских солдат. 

«Отдельное внимание боевым действиям на Курщине. Все больше там уничтоженных северокорейских солдат - это показательно, что россия пытается выдать этих солдат за представителей национальных сообществ, которые живут на территории рф», - отметил Зеленский.  

Дополнение

россияне утром устроили в Херсоне настоящий ад, начав крыть город массированным огнем с 5 утра. Враг атаковал жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру. Прилетело около 1000 снарядов.

По данным ВВС Украина, российские военные также попытались форсировать Днепр и высадиться возле Херсона.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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