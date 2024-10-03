Херсонщину з самого ранку атакувала російська авіація: поцілили по житловій забудові
Київ • УНН
Окупанти завдали авіаудару по житловій забудові в Бериславській громаді Херсонської області. Внаслідок атаки пошкоджено близько 20 будинків, інформації про постраждалих немає.
У Херсонській області російські війська вранці завдали авіаудару по житловій забудові в Бериславській громаді, пошкоджено близько 20 будинків, інформації про постраждалих немає, повідомили у четвер у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
З самого ранку російська армія атакувала з авіації Бериславську громаду. Зокрема, керованою авіабомбою окупанти поцілили по житловій забудові в одному із населених пунктів
Як вказано, через "приліт" пошкоджено майже два десятки будинків. Інформація про постраждалих не надходила.
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