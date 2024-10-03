Херсонщину с самого утра атаковала российская авиация: попали по жилой застройке
Киев • УНН
Оккупанты нанесли авиаудар по жилой застройке в Бериславской громаде Херсонской области. В результате атаки повреждено около 20 домов, информации о пострадавших нет.
В Херсонской области российские войска утром нанесли авиаудар по жилой застройке в Бериславской общине, повреждено около 20 домов, информации о пострадавших нет, сообщили в четверг в Херсонской ОГА в Telegram, пишет УНН.
С самого утра российская армия атаковала из авиации Бериславскую громаду. В частности, управляемой авиабомбой оккупанты попали по жилой застройке в одном из населенных пунктов
Как указано, из-за «прилета» повреждены почти два десятка домов. Информация о пострадавших не поступала.
В Херсонской области ночью уничтожили три "шахеда", из-за атак рф 2 погибших, 8 раненых3 октября 2024, 06:36 • 5349 просмотров