Херсонщину с самого утра атаковала российская авиация: попали по жилой застройке

В Херсонской области российские войска утром нанесли авиаудар по жилой застройке в Бериславской общине, повреждено около 20 домов, информации о пострадавших нет, сообщили в четверг в Херсонской ОГА в Telegram, пишет УНН.

С самого утра российская армия атаковала из авиации Бериславскую громаду. В частности, управляемой авиабомбой оккупанты попали по жилой застройке в одном из населенных пунктов - сообщили в ОВА.

Как указано, из-за «прилета» повреждены почти два десятка домов. Информация о пострадавших не поступала.

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