Внаслідок обстрілів Херсонщини загинула одна людина, ще 15 отримали поранення - ОВА
Київ • УНН
Російські війська обстріляли низку населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ударів загинула одна людина, 15 отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися низка населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще 15 отримали поранення.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Як повідомив Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Степанівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Станіслав, Велетенське, Надеждівка, Широка Балка, Берислав, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Милове, Зміївка, Львове та місто Херсон.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, складське приміщення, господарчі споруди, автівку "швидкої", автобус та приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 15 - дістали поранення
Нагадаємо
Вчора 59-річний чоловік отримав травми від ворожої атаки дроном в Антонівці, передмісті Херсона. Окупанти також знову атакували маршрутку у передмісті, пошкоджено вікна, пасажири не постраждали.