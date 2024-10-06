В результате обстрелов Херсонщины погиб один человек, еще 15 получили ранения - ОВА

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались ряд населенных пунктов Херсонщины. В результате ударов погиб один человек, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Как сообщил Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Степановка, Садовое, Приднепровское, Днепровское, Станислав, Велетенское, Надеждовка, Широкая Балка, Берислав, Нововоронцовка, Красный Маяк, Меловое, Змеевка, Львов и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 6 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, складское помещение, хозяйственные постройки, машину «скорой», автобус и частные автомобили. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 15 - получили ранения - сообщил Прокудин.

Напомним,

Вчера 59-летний мужчина получил травмы от вражеской атаки дроном в Антоновке, пригороде Херсона. Оккупанты также снова атаковали маршрутку в пригороде, повреждены окна, пассажиры не пострадали.