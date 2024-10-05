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У передмісті Херсона росіяни атакували чоловіка в авто з дрона, знову вдарили по маршрутці

У передмісті Херсона росіяни атакували чоловіка в авто з дрона, знову вдарили по маршрутці

Київ • УНН

 • 19446 перегляди

59-річний чоловік отримав травми від вибуху дрона в Антонівці. Окупанти знову атакували маршрутку №17 у передмісті Херсона, пошкоджено вікна, пасажири не постраждали.

59-річний чоловік отримав травми від ворожої атаки дроном в Антонівці, передмісті Херсона. Окупанти також знову атакували маршрутку у передмісті, пошкоджено вікна, пасажири не постраждали. Про це повідомили у Херсонській ОВА та голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"В Антонівці внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 59-річний чоловік. В момент удару він знаходився в авто", - повідомили в ОВА.

Чоловіка, яка вказано шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, а також уламковими пораненнями передпліччя та ніг.

Окрім того, за даними ОВА, зросла кількість постраждалих через скидання ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському району. 60-річний чоловік дістав уламкове поранення плеча. Нині він - під наглядом лікарів.

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Голова Херсонської МВА Роман Мрочко також повідомив, що вкотре атакували маршрутку одного й того ж маршруту.

"Знову з безпілотника і знову 17-та маршрутка. Російські окупанти продовжують атакувати громадський транспорт у нашій громаді. Після 14.00 у передмісті (Херсона) поруч з автобусом росіяни скинули вибухівку з дрона. У салоні в цей момент було до 20 пасажирів. На щастя, люди і цього разу не постраждали. Знову пошкоджено вікна", - зазначив Мрочко у Telegram.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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