В пригороде Херсона россияне атаковали мужчину в авто с дрона, снова ударили по маршрутке

59-летний мужчина получил травмы от вражеской атаки дроном в Антоновке, пригороде Херсона. Оккупанты также снова атаковали маршрутку в пригороде, повреждены окна, пассажиры не пострадали. Об этом сообщили в Херсонской ОВА и глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В Антоновке в результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 59-летний мужчина. В момент удара он находился в авто", - сообщили в ОВА.

Мужчину госпитализировали в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией, а также обломочными ранениями предплечья и ног.

Кроме того, по данным ОВА, возросло количество пострадавших из-за сброса врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе Херсона. 60-летний мужчина получил осколочное ранение плеча. Сейчас он - под наблюдением врачей.

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Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко также сообщил, что в очередной раз атаковали маршрутку одного и того же маршрута.

"Опять с беспилотника и снова 17-я маршрутка. Российские оккупанты продолжают атаковать общественный транспорт в нашей громаде. После 14.00 в пригороде (Херсона) рядом с автобусом россияне сбросили взрывчатку с дрона. В салоне в этот момент было до 20 пассажиров. К счастью, люди и в этот раз не пострадали. Опять повреждены окна", - отметил Мрочко в Telegram.

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