Атака российского дрона на Херсонщине: ранены женщина и водитель "экстренки"

В Велентенском, что на Херсонщине, из-за атаки российского беспилотника пострадали женщина и водитель "экстренки", передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Детали

По данным ОВА, 49-летняя потерпевшая получила перелом бедра и предплечья. Она - в тяжелом состоянии.

Под вражеский удар попала и бригада "скорой", прибывшая на вызов для оказания помощи. Из-за сброса взрывчатки с дрона авто получило серьезные повреждения.

Ранения получил 60-летний водитель. У него - взрывная травма, контузия и ранение головы. Мужчину доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

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