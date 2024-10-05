Атака российского дрона на Херсонщине: ранены женщина и водитель "экстренки"
Киев • УНН
В Велентенском на Херсонщине в результате атаки российского беспилотника пострадали 49-летняя женщина и 60-летний водитель скорой помощи. Оба пострадавших получили тяжелые ранения и были госпитализированы.
В Велентенском, что на Херсонщине, из-за атаки российского беспилотника пострадали женщина и водитель "экстренки", передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Детали
По данным ОВА, 49-летняя потерпевшая получила перелом бедра и предплечья. Она - в тяжелом состоянии.
Под вражеский удар попала и бригада "скорой", прибывшая на вызов для оказания помощи. Из-за сброса взрывчатки с дрона авто получило серьезные повреждения.
Ранения получил 60-летний водитель. У него - взрывная травма, контузия и ранение головы. Мужчину доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Войска рф с дрона атаковали машину в Херсоне: двое раненых2 октября 2024, 13:46 • 14098 просмотров