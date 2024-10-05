Атака російського дрона на Херсонщині: поранено жінку та водія "екстренки"
Київ • УНН
У Велентенському на Херсонщині внаслідок атаки російського безпілотника постраждали 49-річна жінка та 60-річний водій швидкої допомоги. Обидва потерпілі отримали тяжкі поранення та були госпіталізовані.
У Велентенському, що на Херсонщині, через атаку російського безпілотника постраждали жінка та водій "екстренки", передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
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За даними ОВА, 49-річна потерпіла дістала перелом стегна та передпліччя. Вона - у тяжкому стані.
Під ворожий удар потрапила і бригада "швидкої", що прибула на виклик для надання допомоги. Через скидання вибухівки з дрона авто отримало серйозні пошкодження.
Поранення дістав 60-річний водій. В нього - вибухова травма, контузія та поранення голови. Чоловіка доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як тяжкий.
Війська рф з дрона атакували автівку у Херсоні: двоє поранених02.10.24, 16:46 • 14768 переглядiв