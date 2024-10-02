Війська рф з дрона атакували автівку у Херсоні: двоє поранених
Київ • УНН
У Дніпровському районі Херсона російські війська скинули вибухівку з БпЛА на автомобіль. Двоє чоловіків, 28 та 24 років, отримали вибухові травми і контузії та перебувають у лікарні.
У Херсоні російські війська скинули вибухівку з дрона на автомобіль, двоє чоловіків отримали вибухові травми і контузії та перебувають у лікарні, повідомили у Херсонській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.
російські війська атакували з БпЛА автівку у Дніпровському районі Херсона. Через скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє чоловіків, 28 та 24 роки. У них – вибухові травми і контузії
Наразі чоловіки, як вказано, перебувають у лікарні.
Армія рф продовжує атакувати Херсонщину: загинув чоловік, жінка отримала поранення02.10.24, 15:12 • 14052 перегляди