Війська рф з дрона атакували автівку у Херсоні: двоє поранених

У Херсоні російські війська скинули вибухівку з дрона на автомобіль, двоє чоловіків отримали вибухові травми і контузії та перебувають у лікарні, повідомили у Херсонській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.

російські війська атакували з БпЛА автівку у Дніпровському районі Херсона. Через скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє чоловіків, 28 та 24 роки. У них – вибухові травми і контузії