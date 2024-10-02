Армія рф продовжує атакувати Херсонщину: загинув чоловік, жінка отримала поранення
Київ • УНН
Російські війська продовжують атакувати Херсонську область. Внаслідок артобстрілу в Херсоні загинув літній чоловік на велосипеді, а в Антонівці дроном поранено 61-річну жінку.
Окупанти продовжують бити по Херсонщині дронами та артилерією, одна людина загинула, ще одна - отримала поранення, передає УНН.
"росіяни обірвали життя ще одного жителя Херсона. Внаслідок чергового артилерійського удару по місту смертельні поранення дістав літній чоловік, який їхав на велосипеді. Мої співчуття рідним та близьким загиблого", - повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Згодом Херсонська ОВА повідомила, що російські війська атакували з дрона жінку в Антонівці.
"Близько 14:00 окупанти скинули вибухівку з БпЛА на 61-річну місцеву жительку, яка перебувала на вулиці. Вона дістала вибухову травму, уламкові поранення руки й ноги. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги", - зазначено у повідомленні.
росіяни атакували передмістя Херсона: троє поранених30.09.24, 16:00 • 14350 переглядiв