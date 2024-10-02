Армия рф продолжает атаковать Херсонщину: погиб мужчина, женщина получила ранения
Киев • УНН
Российские войска продолжают атаковать Херсонскую область. В результате артобстрела в Херсоне погиб пожилой мужчина на велосипеде, а в Антоновке дроном ранена 61-летняя женщина.
Оккупанты продолжают бить по Херсонщине дронами и артиллерией, один человек погиб, еще один - получил ранения, передает УНН.
"россияне оборвали жизнь еще одного жителя Херсона. В результате очередного артиллерийского удара по городу смертельные ранения получил пожилой мужчина, который ехал на велосипеде. Мои соболезнования родным и близким погибшего", - сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Впоследствии Херсонская ОВА сообщила, что российские войска атаковали с дрона женщину в Антоновке.
"Около 14:00 оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на 61-летнюю местную жительницу, которая находилась на улице. Она получила взрывную травму, осколочные ранения руки и ноги. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.
россияне атаковали пригород Херсона: трое раненых30 сентября 2024, 13:00 • 12819 просмотров