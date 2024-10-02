Армия рф продолжает атаковать Херсонщину: погиб мужчина, женщина получила ранения

Оккупанты продолжают бить по Херсонщине дронами и артиллерией, один человек погиб, еще один - получил ранения, передает УНН.

"россияне оборвали жизнь еще одного жителя Херсона. В результате очередного артиллерийского удара по городу смертельные ранения получил пожилой мужчина, который ехал на велосипеде. Мои соболезнования родным и близким погибшего", - сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Впоследствии Херсонская ОВА сообщила, что российские войска атаковали с дрона женщину в Антоновке.

"Около 14:00 оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на 61-летнюю местную жительницу, которая находилась на улице. Она получила взрывную травму, осколочные ранения руки и ноги. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.

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