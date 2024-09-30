россияне атаковали пригород Херсона: трое раненых

В Херсонской области российские войска обстреляли Антоновку, пригород Херсона, пострадали три человека - две женщины и мужчина, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Около 10:40 российская армия атаковала Антоновку. Из-за вражеского удара пострадали две женщины, 1991 и 1966 годов рождения, а также мужчина 2001 года рождения. У них - взрывные травмы и осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Пострадавшие, как указано, самостоятельно обратились в больницу. Сейчас они получают необходимую медпомощь.

В Херсоне с утра уже 3 пострадавших из-за атак рф дронами, в области еще 3 раненых