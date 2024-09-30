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росіяни атакували передмістя Херсона: троє поранених

Київ • УНН

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Російські війська обстріляли Антонівку біля Херсона. Внаслідок атаки постраждали три цивільні особи - дві жінки та чоловік, які отримали вибухові травми та уламкові поранення.

У Херсонській області російські війська обстріляли Антонівку, передмістя Херсона, постраждали три людини - дві жінки та чоловік, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Близько 10:40 російська армія атакувала Антонівку. Через ворожий удар постраждали двоє жінок, 1991 та 1966 років народження, а також чоловік 2001 року народження. У них – вибухові травми та уламкові поранення", - ідеться у повідомленні.

Постраждалі, як вказано, самостійно звернулися до лікарні. Наразі вони отримують необхідну меддопомогу.

У Херсоні з ранку вже 3 постраждалих через атаки рф дронами, в області ще 3 поранених30.09.24, 11:51 • 17746 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЗдоров'я
khersonХерсон

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