У Херсоні з ранку вже 3 постраждалих через атаки рф дронами, в області ще 3 поранених
Київ • УНН
Російські війська атакували Херсон та область, у тому числі дронами. Внаслідок ударів сьогодні постраждали щонайменше 6 осіб, які отримали вибухові травми та осколкові поранення. Постраждалим надається медична допомога.
Херсон з ранку під атаками російських військ дронами, відомо вже про трьох постраждалих. Ворог також вдарив по Великій Олександрівці у регіоні, ще троє людей постраждали. А до лікарень звернулися троє людей через вчорашні ворожі атаки дронами. Про це повідомили у понеділок у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
Деталі
російські війська, як повідомляється, неодноразово за сьогодні атакували Херсон з БпЛА.
Близько 10:00 через скидання вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста постраждав 71-річний чоловік. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями грудної клітини та ніг. Медики проводять обстеження та надають йому необхідну допомогу, вказали в ОВА.
Раніше бригада "екстренки", як зазначається, доставила до лікарні жінок, які постраждала зранку через удар російського дрона у Херсоні. У двох херсонок, 53 та 72 роки, діагностували вибухові травми й уламкові поранення. Їм надають необхідну меддопомогу.
Окрім того, за даними ОВА, через російський удар по Великій Олександрівці постраждали троє місцевих жителів. У двох чоловіків, 45 та 62 роки, й 37-річної жінки – вибухові травми та множинні уламкові поранення тулуба й голови. Бригада "швидкої" доставила їх до лікарні для надання меддопомоги.
Також учора вдень росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль у Білозерській громаді. Сьогодні до лікарні звернувся 63-річний чоловік, який дістав вибухову травму, струс головного мозку та забій грудної клітини. Йому надали необхідну меддопомогу, надалі він лікуватиметься амбулаторно.
До лікарень також звернулися двоє жителів Херсонщини, які учора постраждали через удари російських БпЛА. У Бериславі через скидання вибухівки з дрона 58-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію. У Білозерці шпиталізували 29-річну жінку, у якої діагностували вибухову травму, контузію і струс головного мозку.
На Херсонщині ворог вдарив по критичній інфраструктурі та будинках, є загиблий і 12 поранених30.09.24, 10:45 • 21397 переглядiв