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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсоне с утра уже 3 пострадавших из-за атак рф дронами, в области еще 3 раненых

В Херсоне с утра уже 3 пострадавших из-за атак рф дронами, в области еще 3 раненых

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 08:51  •  5274 просмотра

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Российские войска атаковали Херсон и область, в том числе дронами. В результате ударов сегодня пострадали по меньшей мере 6 человек, которые получили взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Херсон с утра под атаками российских войск дронами, известно уже о трех пострадавших. Враг также ударил по Большой Александровке в регионе, еще три человека пострадали. А в больницы обратились три человека из-за вчерашних вражеских атак дронами. Об этом сообщили в понедельник в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

российские войска, как сообщается, неоднократно за сегодня атаковали Херсон с БпЛА. 

Около 10:00 из-за сброса взрывчатки с дрона в Днепровском районе города пострадал 71-летний мужчина. Его доставили в больницу со взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и ног. Медики проводят обследование и оказывают ему необходимую помощь, указали в ОВА.

Ранее бригада "экстренки", как отмечается, доставила в больницу женщин, которые пострадали утром из-за удара российского дрона в Херсоне. У двух херсонок, 53 и 72 года, диагностировали взрывные травмы и осколочные ранения. Им оказывают необходимую медпомощь.

Кроме того, по данным ОВА, из-за российского удара по Большой Александровке пострадали трое местных жителей. У двух мужчин, 45 и 62 года, и 37-летней женщины - взрывные травмы и множественные осколочные ранения туловища и головы. Бригада "скорой" доставила их в больницу для оказания медпомощи.

Также вчера днем россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль в Белозерской громаде. Сегодня в больницу обратился 63-летний мужчина, который получил взрывную травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Ему оказали необходимую медпомощь, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

В больницы также обратились двое жителей Херсонщины, которые вчера пострадали из-за ударов российских БпЛА. В Бериславе из-за сброса взрывчатки с дрона 58-летний мужчина получил взрывную травму и контузию. В Белозерке госпитализировали 29-летнюю женщину, у которой диагностировали взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга.

В Херсонской области враг ударил по критической инфраструктуре и домам, есть погибший и 12 раненых30 сентября 2024, 07:45 • 9156 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dneprДнепр
beryslavБерислав
khersonХерсон