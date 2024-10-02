Войска рф с дрона атаковали машину в Херсоне: двое раненых

В Херсоне российские войска сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, двое мужчин получили взрывные травмы и контузии и находятся в больнице, сообщили в Херсонской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.

российские войска атаковали из БПЛА автомобиль в Днепровском районе Херсона. Из-за сброса взрывчатки на транспортное средство пострадали двое мужчин, 28 и 24 года. У них - взрывные травмы и контузии - сообщили в ОВА.

Сейчас мужчины, как указано, находятся в больнице.

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