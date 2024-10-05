Армия рф атаковала с дрона гражданских в Херсоне: трое раненых

Оккупанты атаковали с дрона гражданских в Днепровском районе Херсона. Пострадали три человека, передает УНН.

По данным Херсонской ОВА, взрывные травмы и осколочные ранения получили 55-летний мужчина, а также женщины, 65 и 70 лет.

Во время удара пострадавшие находились на улице. Всех госпитализировали в больницу для оказания медпомощи, добавили в ОВА.