Армия рф атаковала с дрона гражданских в Херсоне: трое раненых
Киев • УНН
В Днепровском районе Херсона оккупанты атаковали гражданских с дрона. Пострадали три человека - 55-летний мужчина и две женщины 65 и 70 лет, которые получили взрывные травмы и осколочные ранения.
Оккупанты атаковали с дрона гражданских в Днепровском районе Херсона. Пострадали три человека, передает УНН.
По данным Херсонской ОВА, взрывные травмы и осколочные ранения получили 55-летний мужчина, а также женщины, 65 и 70 лет.
Во время удара пострадавшие находились на улице. Всех госпитализировали в больницу для оказания медпомощи, добавили в ОВА.