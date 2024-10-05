Армія рф атакувала з дрона цивільних у Херсоні: троє поранених
Київ • УНН
У Дніпровському районі Херсона окупанти атакували цивільних з дрона. Постраждали троє людей - 55-річний чоловік та дві жінки 65 і 70 років, які отримали вибухові травми та уламкові поранення.
Окупанти атакували з дрона цивільних у Дніпровському районі Херсона. Постраждали троє людей, передає УНН.
За даними Херсонської ОВА, вибухові травми та уламкові поранення дістали 55-річний чоловік, а також жінки, 65 та 70 років.
Під час удару потерпілі перебували на вулиці. Усіх шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги, додали в ОВА.
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