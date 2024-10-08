росіяни атакували Берислав: поранено 63-річного чоловіка
Київ • УНН
У Бериславі внаслідок атаки російського дрона поранено 63-річного місцевого жителя. Постраждалий отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги, його доставлено до лікарні.
У вівторок, 8 жовтня, російські війська вдарили з дрона чоловіка Бериславу внаслідок чого поранення отримала одна людина. Про це заявили у Херсонській ОВА, передає УНН.
Деталі
Близько 11:20 росіяни атакували з дрона чоловіка у Бериславі. Через скидання вибухівки 63-річний місцевий житель дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги
"Швидка" доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо
Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков визнав, що на Херсонщині зросла інтенсивність обстрілів як дронами, так і іншими типами озброєння.