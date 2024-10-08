россияне атаковали Берислав: ранен 63-летний мужчина
Киев • УНН
В Бериславе в результате атаки российского дрона ранен 63-летний местный житель. Пострадавший получил взрывную травму и осколочное ранение ноги, он доставлен в больницу.
Во вторник, 8 октября, российские войска ударили с дрона мужчину Берислава в результате чего ранения получил один человек. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
Около 11:20 россияне атаковали с дрона мужчину в Бериславе. Из-за сброса взрывчатки 63-летний местный житель получил взрывную травму и осколочное ранение ноги
«Скорая» доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.
Напомним,
Представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников признал, что на Херсонщине возросла интенсивность обстрелов как дронами, так и другими типами вооружения.