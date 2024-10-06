Інтенсивність обстрілів Херсонщини зросла - ОВА

На Херсонщині зросла інтенсивність обстрілів як дронами, так і іншими типами озброєння. Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону, передає УНН.

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На жаль, збільшення атак і дронами, і різними типами озброєння. За нашою інформацією, у нас одна загибла людина вчора у Велетенському і 15 ще поранених, з них сім лікарів, водії швидкої допомоги. Один водій отримав важкі поранення. Ще п'ять людей постраждали від дронів у Херсоні. За сьогодні вже четверо постраждалих – від дрона. Одна жителька Орлове – скид біля маршрутки був, двоє в Станіславі та одна людина в Антонівці