Інтенсивність обстрілів Херсонщини зросла - ОВА
Київ • УНН
На Херсонщині збільшилась кількість атак дронами та іншими видами озброєння. За два дні постраждало 20 осіб, включаючи медиків та водіїв швидкої допомоги, одна людина загинула.
На Херсонщині зросла інтенсивність обстрілів як дронами, так і іншими типами озброєння. Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
На жаль, збільшення атак і дронами, і різними типами озброєння. За нашою інформацією, у нас одна загибла людина вчора у Велетенському і 15 ще поранених, з них сім лікарів, водії швидкої допомоги. Один водій отримав важкі поранення. Ще п'ять людей постраждали від дронів у Херсоні. За сьогодні вже четверо постраждалих – від дрона. Одна жителька Орлове – скид біля маршрутки був, двоє в Станіславі та одна людина в Антонівці
Нагадаємо
59-річний чоловік отримав травми від ворожої атаки дроном в Антонівці, передмісті Херсона. Окупанти також знову атакували маршрутку у передмісті, пошкоджено вікна, пасажири не постраждали.