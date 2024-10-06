Интенсивность обстрелов Херсонщины возросла - ОВА

На Херсонщине возросла интенсивность обстрелов как дронами, так и другими типами вооружения. Об этом рассказал представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

К сожалению, увеличение атак и дронами, и различными типами вооружения. По нашей информации, у нас один погибший человек вчера в Великанском и 15 еще раненых, из них семь врачей, водители скорой помощи. Один водитель получил тяжелые ранения. Еще пять человек пострадали от дронов в Херсоне. За сегодня уже четверо пострадавших - от дрона. Одна жительница Орлово - сброс возле маршрутки был, двое в Станиславе и один человек в Антоновке - сказал Толоконников.

Напомним,

59-летний мужчина получил травмы от вражеской атаки дроном в Антоновке, пригороде Херсона. Оккупанты также снова атаковали маршрутку в пригороде, повреждены окна, пассажиры не пострадали.