Интенсивность обстрелов Херсонщины возросла - ОВА

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Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  137446 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  154585 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  155458 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  153162 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  120124 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  106437 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  123604 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123929 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124168 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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3 октября 2024, 10:29  •  124491 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Интенсивность обстрелов Херсонщины возросла - ОВА

Интенсивность обстрелов Херсонщины возросла - ОВА

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 13:30  •  4753 просмотра

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На Херсонщине увеличилось количество атак дронами и другими видами вооружения. За два дня пострадали 20 человек, включая медиков и водителей скорой помощи, один человек погиб.

На Херсонщине возросла интенсивность обстрелов как дронами, так и другими типами вооружения. Об этом рассказал представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

К сожалению, увеличение атак и дронами, и различными типами вооружения. По нашей информации, у нас один погибший человек вчера в Великанском и 15 еще раненых, из них семь врачей, водители скорой помощи. Один водитель получил тяжелые ранения. Еще пять человек пострадали от дронов в Херсоне. За сегодня уже четверо пострадавших - от дрона. Одна жительница Орлово - сброс возле маршрутки был, двое в Станиславе и один человек в Антоновке

 - сказал Толоконников.

Напомним,

59-летний мужчина получил травмы от вражеской атаки дроном в Антоновке, пригороде Херсона. Оккупанты также снова атаковали маршрутку в пригороде, повреждены окна, пассажиры не пострадали.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
khersonХерсон